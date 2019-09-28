В Хабаровске «Амурские Тигры» начали первую домашнюю серию сезона

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-28T04:30:04+03:00

На выездных играх молодежная сборная по хоккею одержала три победы в восьми матчах

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Первая домашняя серия в этом сезона для молодежной хоккейной команды «Амурские Тигры» начнется с матча с «Крыльями Советов» (Москва).

Как рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска, «тигры» вернулись с самой длинной, полуторамесячной, выездной сессии, выиграв три матча из восьми. За прошедшую игровую неделю два хоккеиста «молодежки» признаны лучшими в лиге: Александр Гопиенко, капитан команды, и Никита Линник, нападающий. Отметился первыми шайбами и дебютант Игнат Коротких.

- Впереди у нас домашняя серия, начнем с «Крыльями Советов». Наши болельщики уже соскучились по хоккею, а домашнем льду играть, безусловно, приятнее. У нас очень много в этом году местных воспитанников - 10 человек пришло из команды ЮХЛ, - рассказал Никита Линник.

Сегодня, 28 сентября, в 12:00 и 29 сентября в 13:00 хабаровская «молодежка» проведет игры в «Платинум Арене». Школьники, студенты, пенсионеры и обладатели сезонных абонементов могут проходить на матчи бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU