Госслужащий в Хабаровске довел предпринимателя до штрафа

СЕГОДНЯ 03:06 2019-10-01T05:55:08+03:00

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В Хабаровске оштрафовали фирму и ее директора за ошибку при трудоустройстве госслужащего. По закону в организации должны были сообщить по последнему месту службы о том, что с таким соискателем заключили трудовой договор. Однако в 10-дневный срок это требование не было выполнено. Это и признали нарушением.

- Во время проверки выяснилось, что новый сотрудник фирмы работал приставом. Соответственно, информацию о его новом месте работы должны были передать в управление Федеральной службы судебных приставов. По факту выявленного нарушения директору фирмы внесли представление. Акт реагирования рассмотрен, соответствующее уведомление направлено в управление ФССП России по Хабаровскому краю, должностному лицу, допустившему нарушение, объявили замечание, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На этом наказание для провинившихся не закончилось. Организацию и ее руководителя привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. За это правонарушение назначили штрафы в размере 100 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. Решения суда вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU