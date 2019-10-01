2019-10-01T09:23:50+03:00
Общество

В ЕАО по закону будут компенсировать расходы на перевозку школьников

Поправки в нормативный документ уже внесли
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО по закону будут компенсировать расходы на перевозку школьниковВ ЕАО по закону будут компенсировать расходы на перевозку школьниковФото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии внесли изменения в закон «Об образовании в Еврейской автономной области». Согласно корректировке теперь легче будет урегулировать вопросы, возникающие между муниципальными районами, по поводу компенсации затрат на перевозку детей в школы соседних муниципалитетов.

- В областном законе «Об образовании в ЕАО» появилась новая статья, которой установлено правовое основание для компенсации затрат учредителя образовательного учреждения, который берет на себя организацию бесплатной перевозки детей в школу из соседних населенных пунктов. Таким основанием является соглашение между муниципальным районом, на территории которого находится школа, и районом, где ее в каком-либо селе нет, - прокомментировали в законодательном собрании области.

Отметим, что в соглашении нужно указать, сколько учащихся будет ездить в школу и по какому маршруту. Разработчикам документа нужно будет подготовить расчет компенсации и ее размер. Также надо определить сроки и порядок перечисления денег. Муниципалитетам, в которых нет школ, предстоит найти нужные суммы в своих бюджетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долг по зарплатам в Хабаровске превысил 83 миллиона рублей
Тестирование на склонность к развитию вредных привычек проведут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае романтик украл лошадь, чтобы впечатлить любимую
Неопознанную курятину выдавали за свежую торговцы в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбираются в причинах детской смертности
Больше 12 тысяч дворов в Хабаровском крае привели в порядок на субботнике
Теплоходу, курсирующему между Амурском и Омми, составили новое расписание
Бассейн на набережной в Хабаровске мог стать очагом инфекционных болезней
Дачник из Биробиджана умудрился печкой уничтожить свой дом
Кровососка в Хабаровском крае вышла на охоту
Писатель из Хабаровска попал в полуфиналисты литературной премии имени Арсеньева
Почти пять тысяч подтопленцев в Комсомольске получили выплаты
Расхитителя «умной» остановки задержали в Хабаровске
В первый день октября в Хабаровске отпразднуют 70-летие КНР
Иномарка в Хабаровске переехала лежачего пешехода
Хабаровчанин ради чужой машины ночью влез в окно за ключом зажигания
Госслужащий в Хабаровске довел предпринимателя до штрафа
В Хабаровске жильцы аварийных бараков сменили прописку
Погода в Хабаровске на 1 октября 2019 года: днем до +18, без осадков