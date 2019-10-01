В ЕАО по закону будут компенсировать расходы на перевозку школьников

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-01T09:23:50+03:00

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В Еврейской автономии внесли изменения в закон «Об образовании в Еврейской автономной области». Согласно корректировке теперь легче будет урегулировать вопросы, возникающие между муниципальными районами, по поводу компенсации затрат на перевозку детей в школы соседних муниципалитетов.

- В областном законе «Об образовании в ЕАО» появилась новая статья, которой установлено правовое основание для компенсации затрат учредителя образовательного учреждения, который берет на себя организацию бесплатной перевозки детей в школу из соседних населенных пунктов. Таким основанием является соглашение между муниципальным районом, на территории которого находится школа, и районом, где ее в каком-либо селе нет, - прокомментировали в законодательном собрании области.

Отметим, что в соглашении нужно указать, сколько учащихся будет ездить в школу и по какому маршруту. Разработчикам документа нужно будет подготовить расчет компенсации и ее размер. Также надо определить сроки и порядок перечисления денег. Муниципалитетам, в которых нет школ, предстоит найти нужные суммы в своих бюджетах.

ИСТОЧНИК KP.RU