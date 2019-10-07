СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-07T11:56:56+03:00

Драгоценную землю бросили на произвол судьбы в Еврейской автономии Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Еврейской автономии нашлись заброшенные сельскохозяйственные земли. Драгоценная по сути почва оказалась не нужной собственникам. Владельцы надела площадью почти шесть гектаров не только не выращивали сельскохозяйственные культуры, но даже не обрабатывали участок.

- При осмотре территории инспекторы не заметили, что вообще проводилась работа по возделыванию сельскохозяйственных культур. Не было следов механической или ручной обработки почвы, как результат - участок зарос кустарниками, сорной травянистой растительностью, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге отвечать за беспредел на участке пришлось все тому же нерадивому владельцу. В отношении него составили административный протокол и выдали ему предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

Землевладельцам напоминают, что на участках нужно проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.

ИСТОЧНИК KP.RU