Расхитителей спортивных площадок в Биробиджане выдаст видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-08T10:08:33+03:00

Возможно, так удастся найти и перевоспитать тех, кто не ценит чужую работу

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане полным ходом идут работы по благоустройству спортивной площадки в микрорайоне Биробиджан-2. По плану, этот процесс должен закончиться до конца октября, однако уже сейчас горожане приходят сюда, чтобы отдохнуть и пообщаться друг с другом.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на спортивной площадке уложили прорезиненное покрытие, установили скамейки и гимнастические комплексы, а также теневой навес. Рабочие обустраивают наземную часть сцены, уличное освещение автомобильных дорог и самой площадки. В ближайшее время будут укладывать брусчатку и асфальтировать дорогу с пешеходными тротуарами.

К сожалению, не все местные жители ценят то, что для них делают. Они норовят испортить оборудование и сломать конструкции. Чтобы легче можно было найти и наказать нарушителей, на территории установят систему видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU