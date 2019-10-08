2019-10-08T10:08:33+03:00
Общество

Расхитителей спортивных площадок в Биробиджане выдаст видеонаблюдение

Возможно, так удастся найти и перевоспитать тех, кто не ценит чужую работу
Ольга КИВА
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Расхитителей спортивных площадок в Биробиджане выдаст видеонаблюдениеРасхитителей спортивных площадок в Биробиджане выдаст видеонаблюдениеФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане полным ходом идут работы по благоустройству спортивной площадки в микрорайоне Биробиджан-2. По плану, этот процесс должен закончиться до конца октября, однако уже сейчас горожане приходят сюда, чтобы отдохнуть и пообщаться друг с другом.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на спортивной площадке уложили прорезиненное покрытие, установили скамейки и гимнастические комплексы, а также теневой навес. Рабочие обустраивают наземную часть сцены, уличное освещение автомобильных дорог и самой площадки. В ближайшее время будут укладывать брусчатку и асфальтировать дорогу с пешеходными тротуарами.

К сожалению, не все местные жители ценят то, что для них делают. Они норовят испортить оборудование и сломать конструкции. Чтобы легче можно было найти и наказать нарушителей, на территории установят систему видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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