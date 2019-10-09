2019-10-09T06:14:12+03:00
Происшествия

Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртным

Полгода иностранец снабжал киоски города немаркированными коньяком и водкой
Александр ШТААЛЬ
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Азербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртнымАзербайджанца осудили в Хабаровске за торговлю неопознанным спиртнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор гражданину Азербайджана, который торговал немаркированным алкоголем. Незаконным делом 42-летний фигурант промышлял с октября 2018 года по март 2019 года. Схема его работы была предельно проста.

- Фигурант покупал у неизвестных ему лиц в районе улиц Гаражной и Зеленой в Хабаровске водку и коньяк без акцизных марок. Алкогольную продукцию он хранил в гараже знакомого, откуда в течение полугода перевозил ее в арендованные им торговые киоски по улицам Ладожской и Павловича. Через эти торговые точки мужчина и реализовывал товар, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

При обыске у иностранца изъяли чуть больше полутора тысяч бутылок со спиртным на общую сумму 323 тысячи 360 рублей. Суд рассмотрел материалы дела и в итоге разбирательств вынес свое решение – виновен. В качестве наказания нарушителю назначили штраф в сумме 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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