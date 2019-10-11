2019-10-11T06:48:27+03:00
Общество

Бизнесменам в Хабаровске пообещали увеличить финансовую поддержку

Сейчас в городе работают четыре программы господдержки
Ольга КИВА
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Бизнесменам в Хабаровске пообещали увеличить финансовую поддержкуБизнесменам в Хабаровске пообещали увеличить финансовую поддержкуФото: Администрация Хабаровска
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Бизнесменам в Хабаровске увеличат финансовую поддержку на треть. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук во время IV Дальневосточного форума предпринимателей. Мероприятие проходит в краевой столице. Среди участников представители 13 субъектов Российской Федерации, а также Китайской Народной Республики и Германии, в программе круглые столы, мастер-классы и тренинги.

Отметим, что в Хабаровске на сегодняшний день 44 процента всего валового дохода обеспечивают именно представители малого и среднего бизнеса. При этом 38 процентов из них заняты в сфере продаж, 11 процентов - в строительстве, восемь процентов - в транспортной отрасли.

В краевой столице действуют четыре программы поддержки предпринимательства, начинающим бизнесменам оказывают помощь, подготовлены инвестиционные проекты. В следующем году на финансовую поддержку собираются направить на 30 процентов больше денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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