В Хабаровском крае в пассажирском автобусе ехала незаконная рыба с икрой

СЕГОДНЯ 02:33 2019-10-16T03:22:28+03:00

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В Ульчском районе Хабаровского края автоинспекторы остановили автобус для досмотра. Транспорт двигался по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре. Обычная процедура закончилась тем, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- Причина такого развития событий – рыба и икра, которые были обнаружены в багажном отсеке автобуса. В общей сложности у нарушителя изъяли 21 фрагмент осетровых видов рыб в копченом виде, три фрагмента аналогичной рыбы в соленом виде и один экземпляр свежемороженого амурского осетра. Икры в контейнере было примерно один килограмм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам водитель в свое оправдание рассказал, что рыбу и икру он купил в селе Богородское Ульчского района у человека, с которым ранее не был знаком. Собирался употребить продукцию сам. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU