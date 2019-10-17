2019-10-17T04:14:57+03:00
Общество

Вечер 16 октября в Биробиджане выдался напряженным из-за большого порыва теплосети

В результате аварии отключили горячую воду и отопление в домах на нескольких улицах
Ольга КИВА
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Вечер 16 октября в Биробиджане выдался напряженным из-за большого порыва теплосетиВечер 16 октября в Биробиджане выдался напряженным из-за большого порыва теплосетиФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане в минувшие сутки, 16 октября, случился порыв на теплосети. Аварийная бригада оперативно приехала на место и приступила к устранению неполадки. Из-за происшествия с шести часов вечера вчерашнего дня отключили отопление и горячую воду в домах, расположенных на нескольких улицах.

Как сообщили в городской администрации, ограничения в подаче ресурса коснулись многоэтажек на улицах Горького и Шолом-Алейхема, а также детского сада №28, бассейна «Китенок». Мэр города держит ситуацию под контролем, ситуацию о температурном режиме в областном центре сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе областной столицы.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации и не поддавайтесь панике. По окончании ремонтных работ подачу ресурса возобновят в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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