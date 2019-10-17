В смерти сельчанки в Хабаровском крае обвиняют ее мужа-пенсионера

СЕГОДНЯ 03:02 2019-10-17T03:02:17+03:00

По версии следствия, мужчина накинулся на женщину с ножом во время хмельного застолья

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Жителю села Согда в Хабаровском крае предъявили обвинение в убийстве собственной жены. По предварительной информации, происшествие случилось в конце сентября этого года. Потерпевшая и ее супруг распивали спиртное у себя дома. Когда хмель ударил в голову, они начали ругаться, а потом случилось непоправимое.

- Мужчина напал на женщину с ножом из-за малозначительного повода. Он успел ударить ее восемь раз, от ранений 66-летняя сельчанка скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На время разбирательств фигурант будет находиться под стражей. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается. Точку в этой истории поставит суд, перед которым предстанет пенсионер по окончани разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU