2019-10-17T03:30:47+03:00
Происшествия

Водитель в Хабаровске из-за чужой ошибки провел время в компании медиков

Его машину, а также автомобили Lexus LX: 450d и Toyota Land Cruiser зацепила машина Мiтsuвisнi Саnтеr
Александр ШТААЛЬ
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Водитель в Хабаровске из-за чужой ошибки провел время в компании медиковВодитель в Хабаровске из-за чужой ошибки провел время в компании медиковФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске водитель Chevrolet Cruze вынужден был провести вечер с медиками, а заодно и сотрудниками автоинспекции. Мужчина оказался участником аварии. В его машину врезалась машина Мiтsuвisнi Саnтеr. Происшествие случилось вчера, 16 октября, на улице Бойко Павлова.

Как сообщил информированный источник, водитель автомобиля Мiтsuвisнi Саnтеr не справился с управлением и допустил столкновение с авто Chevrolet Cruze, которое двигалось по дороге. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в автомобили Lexus LX: 450d и Toyota Land Cruiser. У водителя машины Мiтsuвisнi Саnтеr диагностировали поверхностную травму головы.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, помните, что маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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