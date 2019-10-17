В Хабаровском крае становится тревожно из-за горящей травы

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-17T04:47:39+03:00

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В Хабаровском крае на открытой территории начала гореть сухая трава и мусор. Пока в регионе ситуация спокойная, но тревожные сообщения уже поступают от местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки огнеборцы девять раз выезжали по «сигналам», поступившим от населения Хабаровского района. В городе Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали два пала сухой травы и дважды привлекались к тушению горящего на открытой территории мусора.

Причинами возгорания часто становится небрежность при обращении с огнем. Иногда траву выжигают умышленно для очистки полей и сенокосов. При этом те, кто это делают не задумываются об опасности. Например, ветер может разнести огонь за пределы участка, пламя может перекинуться на жилые строения и надворные постройки. Особую опасность представляют палы, пущенные вдоль автомобильных дорог, где могут находиться автозаправочные станции.

Напомним, виновным в нарушении правил пожарной безопасности придется понести административную ответственность, заплатить штраф. Если ущерб достиг более 250 тысяч рублей, есть пострадавшие люди, то наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU