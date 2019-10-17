Противовоздушную оборону подняли по тревоге в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подняли по тревоге войска противовоздушной обороны. Это последний этап итоговой проверки. В рамках этого мероприятия расчеты комплексов С-400, С-300 и ЗПР «Панцирь» перебазировались сразу в нескольких районах края. Участники тренировки особое внимание обратили на развертывание позиций на незнакомой местности.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, задачей зенитчиков будет организация системы управления дивизионами. Также они устроят маскировочные мероприятия и заступят на боевое дежурство.
Во время учений используют опыт современных вооруженных конфликтов. Такой подход помогает усовершенствовать навыки расчетов в борьбе с мобильными группами «боевиков» и беспилотниками. Итогом тактического учения стали выполнения электронных пусков.
К проверке задействовали более полутора тысяч военнослужащих, около 150 единиц техники, около 10 летательных аппаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU