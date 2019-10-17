2019-10-17T05:13:29+03:00
Политика

Противовоздушную оборону подняли по тревоге в Хабаровском крае

Это последний этап итоговой проверки бойцов
Ольга КИВА
Поделиться:
Противовоздушную оборону подняли по тревоге в Хабаровском краеПротивовоздушную оборону подняли по тревоге в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подняли по тревоге войска противовоздушной обороны. Это последний этап итоговой проверки. В рамках этого мероприятия расчеты комплексов С-400, С-300 и ЗПР «Панцирь» перебазировались сразу в нескольких районах края. Участники тренировки особое внимание обратили на развертывание позиций на незнакомой местности.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, задачей зенитчиков будет организация системы управления дивизионами. Также они устроят маскировочные мероприятия и заступят на боевое дежурство.

Во время учений используют опыт современных вооруженных конфликтов. Такой подход помогает усовершенствовать навыки расчетов в борьбе с мобильными группами «боевиков» и беспилотниками. Итогом тактического учения стали выполнения электронных пусков.

К проверке задействовали более полутора тысяч военнослужащих, около 150 единиц техники, около 10 летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае становится тревожно из-за горящей травы
Мосты для автодороги «Комсомольск-Чегдомын» начнут строить в ноябре
Водитель в Хабаровске из-за чужой ошибки провел время в компании медиков
В смерти сельчанки в Хабаровском крае обвиняют ее мужа-пенсионера
Вечер 16 октября в Биробиджане выдался напряженным из-за большого порыва теплосети
Встреча приятелей на улице в Комсомольске закончилась поножовщиной
Узбекам не дали зарабатывать в Хабаровском крае в обход закона
Погода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
На проспекте Октябрьском в Комсомольске ограничат движение машин
В Хабаровском крае оценят состояние системы образования
В Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России
Бельгийцы планируют строить в Хабаровском крае теплицы
Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплату
В Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельные
От некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские гранты
Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвящения