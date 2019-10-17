2019-10-17T06:58:06+03:00
Общество

В торговых точках Хабаровска вытащили больше тонны алкоголя

Все это несанкционированная продукция
Александр ШТААЛЬ
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В торговых точках Хабаровска вытащили больше тонны алкоголяВ торговых точках Хабаровска вытащили больше тонны алкоголяФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские в Хабаровске изъяли из городских магазинов больше тонны несанкционированного алкоголя. Таков итог проверок, которые прошли в торговых точках Индустриального и Краснофлотского районов.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, проверки прошли после того, как о нарушениях сообщили сами горожане. Звонившие рассказывали, что в небольших торговых павильонах продают спиртное в обход законодательства. Информация в итоге подтвердилась.

Например, в киоске на улице Тихоокеанской продавали алкогольную продукцию, хотя по закону это запрещено, так как павильон - это нестационарный торговый объект. Под прилавком нашлись более 200 единиц спиртосодержащей жидкости общим объемом порядка двадцати литров. Всего же в торговой точке стражи правопорядка изъяли 878 литров незаконно реализуемого алкоголя.

Теперь четырем индивидуальным предпринимателям придется ответить по административным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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