В торговых точках Хабаровска вытащили больше тонны алкоголя

СЕГОДНЯ 06:29 2019-10-17T06:58:06+03:00

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Полицейские в Хабаровске изъяли из городских магазинов больше тонны несанкционированного алкоголя. Таков итог проверок, которые прошли в торговых точках Индустриального и Краснофлотского районов.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, проверки прошли после того, как о нарушениях сообщили сами горожане. Звонившие рассказывали, что в небольших торговых павильонах продают спиртное в обход законодательства. Информация в итоге подтвердилась.

Например, в киоске на улице Тихоокеанской продавали алкогольную продукцию, хотя по закону это запрещено, так как павильон - это нестационарный торговый объект. Под прилавком нашлись более 200 единиц спиртосодержащей жидкости общим объемом порядка двадцати литров. Всего же в торговой точке стражи правопорядка изъяли 878 литров незаконно реализуемого алкоголя.

Теперь четырем индивидуальным предпринимателям придется ответить по административным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU