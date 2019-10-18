В Еврейской автономии раздадут еще 50 миллионов подтопленцам

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-18T06:15:26+03:00

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В Еврейской автономии дополнительно выплатят 50 миллионов рублей пострадавшим при наводнении. Сегодня, 17 октября, уже перечислили деньги 898 людям. Сумма в этом случае составила больше 11,5 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, суммы финансовой помощи зависят напрямую от ущерба, причиненного стихией. Так, 10 тысяч рублей выплачивают в качестве единовременной выплаты, в случае частичной утраты имущества первой необходимости - 50 тысяч рублей на человека и за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч рублей на человека.

Напомним, ранее уже перевели на счета пострадавших 79 миллионов рублей. На первом этапе выплаты получили больше шести тысяч 400 человек. К слову, граждане, нуждающиеся в юридической помощи, могут посетить межведомственный консультационный центр. Ответы на вопросы дают специалисты профильных управлений и юридического бюро. Также подтопленцам помогают оформить необходимые документы для получения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU