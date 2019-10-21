2019-10-21T01:03:20+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадков

Осадки ожидаются только в Чегдомыне
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадковПогода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +12+14.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6, днем +13+15.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Чегдомыне осадки. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +9+11.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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