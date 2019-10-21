От многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в Биробиджане

СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-21T06:11:03+03:00

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В Биробиджане пожарные расчеты экстренно стянули к крупному торговому центру, расположенному на улице Советской. Если бы огнеборцы не успели вовремя и не проявили профессионализм, владельцам объекта пришлось бы подсчитывать многомиллионные убытки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, о происшествии стало известно в ночь с 19 на 20 октября. После «сигнала» на место выехали пожарные, оперативная группа Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области и другие службы. К моменту, когда подмога прибыла, из здания самостоятельно эвакуировались два человека – работники торгового центра.

Во время разведки выяснилось, что возгорание случилось в подсобном помещении продуктового магазина на площади 20 квадратных метров. Огнеборцы смогли устранить стихию, пожар был ликвидирован. Пока сотрудники пожарной инспекции выясняют, что послужило причиной возгорания и кто в этом виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU