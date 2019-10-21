2019-10-21T06:11:03+03:00
Общество

От многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в Биробиджане

Возгорание случилось в подсобном помещении, причины пока выясняют
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
От многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в БиробиджанеОт многомиллионного ущерба уберегли пожарные владельцев крупного торгового центра в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане пожарные расчеты экстренно стянули к крупному торговому центру, расположенному на улице Советской. Если бы огнеборцы не успели вовремя и не проявили профессионализм, владельцам объекта пришлось бы подсчитывать многомиллионные убытки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, о происшествии стало известно в ночь с 19 на 20 октября. После «сигнала» на место выехали пожарные, оперативная группа Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области и другие службы. К моменту, когда подмога прибыла, из здания самостоятельно эвакуировались два человека – работники торгового центра.

Во время разведки выяснилось, что возгорание случилось в подсобном помещении продуктового магазина на площади 20 квадратных метров. Огнеборцы смогли устранить стихию, пожар был ликвидирован. Пока сотрудники пожарной инспекции выясняют, что послужило причиной возгорания и кто в этом виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровский край из Воронежской области приехали буренки симментальской породы
Родителям третьих детей в Хабаровском крае погасят часть ипотеки за госсчет
Выпускники Президентской программы в Хабаровске получили дипломы
Коммерсанта в Хабаровском крае условно лишили свободы за махинацию на миллионы рублей
В трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводка
В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газа
Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»
Контролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегала
Мужчина пропал, собираясь в путь из Хабаровска во Владивосток
Хабаровскому краю дадут почти 140 миллионов рублей на выплаты аграриям
В Хабаровске Mazda по пути снесла две иномарки, есть пострадавший
В Хабаровском крае задержали чердачного «чистильщика»
Школьный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газ
Погода в Хабаровске на 21 октября 2019 года: днем до +13, без осадков
Сельчанам в Хабаровском крае «подарили» новые машины скорой помощи
В Хабаровске публично обсудят городской бюджет на 2020 год
В аэропорту Хабаровска ликвидировали опасные гранаты
Юные таланты в Хабаровске заслужили денежную поддержку
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве