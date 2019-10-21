2019-10-21T06:09:18+03:00
Общество

Школьный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газ

В связи с этим помещение закрыли на 80 суток
Ольга КИВА
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Школьный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газШкольный кабинет в Еврейской автономии заполнил радиоактивный газФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Ленинском районе в одной из школ обнаружили кабинет, в котором содержание радона и продуктов его распада в воздухе было превышено. Нарушение обнаружили во время проверки. Помещение предназначено для занятий, а значит, могло стать источником опасности для здоровья детей и педагогов.

- По итогам проверки началось административное разбирательство. Конечную точку в расследовании поставил суд. По решению служителей Фемиды, деятельность кабинета приостановили на 80 суток, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого в школу наведались судебные приставы-исполнители. Они вручили руководителю должника-организации постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о приостановлении деятельности кабинета. Также директора предупредили, что в случае неисполнения требований может наступить административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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