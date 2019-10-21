В Хабаровске Mazda по пути снесла две иномарки, есть пострадавший
В Хабаровске в минувшие выходные, 19 октября, на улице Воронежской случилась авария. По предварительной информации, машина ехала со стороны улицы Онежской в сторону улицы Большой. Водитель машины Mazda Familia собирался повернуть налево на улицу Волжскую, но не предоставил преимущество в движении. Как результат, произошло столкновение с автомобилем Toyota Vitz.
Как сообщил информированный источник, дальше автомобиль Mazda Familia продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Prius. Во время аварии пострадал только водитель машины Mazda Familia. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы, ягодичной области и ушиб шейного отдела позвоночника.
Известно, что в отношении водителя составили административный протокол, на момент происшествия он был трезв.
Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении авто может стать большой трагедией.
ИСТОЧНИК KP.RU