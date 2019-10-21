СЕГОДНЯ 03:15 2019-10-21T06:06:32+03:00

В Хабаровске Mazda по пути снесла две иномарки, есть пострадавший Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие выходные, 19 октября, на улице Воронежской случилась авария. По предварительной информации, машина ехала со стороны улицы Онежской в сторону улицы Большой. Водитель машины Mazda Familia собирался повернуть налево на улицу Волжскую, но не предоставил преимущество в движении. Как результат, произошло столкновение с автомобилем Toyota Vitz.

Как сообщил информированный источник, дальше автомобиль Mazda Familia продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Prius. Во время аварии пострадал только водитель машины Mazda Familia. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы, ягодичной области и ушиб шейного отдела позвоночника.

Известно, что в отношении водителя составили административный протокол, на момент происшествия он был трезв.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении авто может стать большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU