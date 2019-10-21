Хабаровскому краю дадут почти 140 миллионов рублей на выплаты аграриям

СЕГОДНЯ 03:48 2019-10-21T06:05:40+03:00

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Хабаровский край получит почти 140 миллионов рублей на компенсации аграриям, пострадавшим от паводка. Деньги выделят из средств резервного фонда России. Средства предназначаются для 58 сельхозпроизводителей региона, предоставивших необходимые документы и подтвердивших понесенный ущерб.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, одно из условий получения выплат – это отсутствие задолженности по налоговым платежам и отчислениям в социальные фонды. Напомним, ранее в Минсельхозе России обратились с просьбой сохранить льготную процентную ставку по действующим кредитам для пострадавших в результате ЧС.

Отметим, что во время наводнения пострадал урожай на территории площадью 24 тысячи гектаров. В этом году стихия «захватила» на три тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. При сложившихся обстоятельствах не все фермеры могут сформировать качественный семенной фонд под посев 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU