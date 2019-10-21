2019-10-21T04:45:11+03:00
Общество

Контролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегала

Также выяснилось, что у 30 процентов водителей не было путевых листов с отметками о прохождении медицинского осмотра и технического контроля ТС
Александр ШТААЛЬ
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Контролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегалаКонтролеры залезли в документы хабаровских таксистов и нашли нелегалаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске устроили проверку таксистов на предмет соблюдения требований пассажирских перевозок. Цель этого мероприятия – выявление нелегальных перевозчиков. Среди проверяющих были сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования и представители ГИБДД.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, только у одного водителя такси не было разрешения на осуществление пассажирских перевозок. У 30 процентов легальных перевозчиков не было при себе путевых листов с отметками о прохождении медицинского осмотра и технического контроля ТС.

Напомним, что оказывать услуги такси водитель не может, если нет разрешения. Выходить на линию без прохождения медицинского осмотра и технического контроля также нельзя. К слову, заявления подают как в краевом управлении регионального государственного контроля и лицензирования, так и через МФЦ. Список документов опубликован на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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