2019-10-21T08:15:26+03:00
Общество

Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»

Акция стартует с 21 октября
Ольга КИВА
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Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»Хабаровские волонтеры присоединятся к «Неделе добрых дел»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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«Неделя добрых дел» стартует в России с 21 октября. К акции намерены присоединиться и хабаровские волонтеры. Цель этого проекта – поиск и тиражирование историй неравнодушных людей, которые своими поступками приносят реальную пользу обществу.

- В рамках этой акции в регионе проведут такие мероприятия, как детская школа безопасности «ЛиСята» и уроки, на которых школьникам расскажут о детском телефоне доверия, и в каких случаях необходимо обратиться за психологической поддержкой, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Также добровольцы из числа медиков отправятся в малонаселенные и отдаленные пункты края. Для жителей Охотского, Нанайского, Бикинского, Комсомольского, Николаевского районов организуют консультации и проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Еще одно мероприятие будет посвящено обучению врачей заполнению медицинских карт пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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