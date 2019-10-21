2019-10-21T05:58:00+03:00
Недвижимость

В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газа

Такой шаг поможет повысить качество жизни горожан
Ольга КИВА
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В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газаВ Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Индустриальном поселке Хабаровска выполнили первичный пуск природного газа в новые распределительные сети. Голубое топливо будет поступать в квартиры местных жителей по газопроводу протяженностью 0,61 километра.

- Объект построили, чтобы газифицировать частные домовладения Южного округа краевой столицы. Его спроектировали с учетом минимизации затрат жителей ближайших домовладений на подключение. Газопровод подвели к каждому жилому дому, - рассказали в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Такая мера поможет повысить качество жизни местных жителей. При этом горожанам напоминают, что газ – это новый уровень ответственности. Отвечать придется за безопасную эксплуатацию, за добросовестное потребление природного газа и своевременное исполнение обязанности по платежам. Напоминаем, что оплату нужно проводить на основании квитанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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