2019-10-21T08:15:46+03:00
Общество

В трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводка

В 14 районах особый режим продолжает действовать
Ольга КИВА
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В трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводкаВ трех районах Хабаровского края отменили режим ЧС, введенный из-за паводкаФото: Правительство Хабаровского края
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В трех районах Хабаровского края сняли режим ЧС, введенный 29 июля из-за паводка. Ограничения отменили в Аяно-Майском, Солнечном и Ульчском районах. Напомним, в 14 районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре особый режим продолжает действовать.

Как отметили в пресс- службе краевого правительства, в Аяно-Майском, Солнечном и Ульчском районах подтопления были минимальными. На этих территориях не было пострадавших, соответственно, никому компенсации не выплачивали.

Отметим, что жителям края, чьи дома и земельные участки наводнение все же задело, продолжают выплачивать компенсации. По данным на утро 21 октября, на эти цели потратили 301,6 миллиона рублей. Деньги получили почти 25 тысяч человек. При этом из резервного фонда Правительства РФ выплатили 291 миллион рублей, а из краевого – 10,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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