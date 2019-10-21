Коммерсанта в Хабаровском крае условно лишили свободы за махинацию на миллионы рублей

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-21T08:12:30+03:00

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В Хабаровском крае закончились судебные разбирательства в отношении коммерсанта. Мужчину признали виновным в мошенничестве. Из материалов дела следует, что 53-летний фигурант в 2017 году предложил владельцу лесоперерабатывающего предприятия купить у него партию древесины. В качестве аргумента он привел тот факт, что у него в аренде есть участок леса в Хабаровском районе. Также фигурант рассказал о разрешении на проведение там санитарных рубок, убедил, что владеет нужной специализированной техникой и штатом рабочих для заготовки и вывоза леса.

- Второй участник сделки согласился на предложенные условия, подписал договор купли-продажи. Однако по факту после перевода в четыре миллиона рублей не получил древесину. К тому же выяснилось, что осужденный втайне от потерпевшего за денежное вознаграждение предоставил участок другой компании, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По решению суда злоумышленник условно лишится свободы на срок полтора года. Также фигуранту придется выплатить потерпевшему причиненный финансовый ущерб. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU