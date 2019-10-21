Родителям третьих детей в Хабаровском крае погасят часть ипотеки за госсчет

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-21T07:49:45+03:00

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В Хабаровском крае семьям, в которых родился третий и последующие дети, погасят часть ипотеки за госсчет. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

По информации, поступившей из ведомства, данную финансовую помощь окажут в рамках постановления правительства Российской Федерации, подписанного в сентября этого года. Согласно этому документу обозначенным семьям за счет денег федерального бюджета погасят часть имеющейся ипотеки. Обязательное условие для участия в программе - третий и последующие дети должны родиться в период с первого января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Отметим, что максимальный размер государственной поддержки составляет 450 тысяч рублей. Получить более подробную информацию можно в кредитной организации, где оформлен ипотечный кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU