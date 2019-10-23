СЕГОДНЯ 01:10 2019-10-23T01:10:50+03:00

Погода в Хабаровске на 23 октября 2019 года: днем до +12, без осадков Фото: Ольга КИВА

В Николаевске-на-Амуре ожидается дождь и мокрый снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +10+12.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1, днем +11+13.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +6+8.

В Николаевске-на-Амуре осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный до 17 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +5+7.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +2+4.

ИСТОЧНИК KP.RU