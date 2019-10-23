2019-10-23T07:44:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае расскажут, как подготовиться к пенсии

Консультацию можно будет получить по телефону «горячей линии»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае расскажут, как подготовиться к пенсииВ Хабаровском крае расскажут, как подготовиться к пенсииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае организуют телефонную «горячую линию», посвященную теме «Как подготовиться к выходу на пенсию?». Специалисты Пенсионного фонда готовы рассказать о том, когда и какие документы нужно подготовить, и при этом не тратить свои нервы и силы.

- Среди вопросов, на которые готовы ответить эксперты, например, как работодатель может помочь будущему пенсионеру в оформлении пенсии? Также местному населению расскажут о работе в личном кабинете на сайте фонда и другие нюансы в связи с выходом на заслуженный отдых, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР в Хабаровском крае.

Жителей региона приглашают получить консультацию завтра, 24 октября, с 10:00 до 17:00 часов. Телефоны «горячих линий» в Хабаровске 469-000 и 469-121, в Комсомольске-на-Амуре 20-16-16.

Телефоны «горячей линии» других территориальных органов ПФР края опубликованы на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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