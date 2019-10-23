СЕГОДНЯ 02:53 2019-10-23T02:53:01+03:00

Маткапитал за третьего ребенка в Хабаровском крае за год получили почти две тысячи семей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Всего с 2011 года гарантийными письмами обзавелись почти 25 тысяч семей

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В Хабаровском крае с начала 2019 года почти две тысячи семей получили маткапитал за третьего ребенка. Сумма такой финансовой помощи составляет 250 тысяч рублей. Напомним, такая поддержка семей с детьми действует в регионе с 2011 года. За это время в целом гарантийные письма получили почти 25 тысяч семей.

- В этом году родителям перечисли в общей сложности 340 миллионов рублей. Традиционно обладатели гарантийных писем стремятся использовать финподдержку для улучшения жилищных условий. Меньше семей используют деньги для оплаты медицинских услуг и образования детей, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Напомним, в крае за девять месяцев 2019 года родились 10 тысяч 102 ребенка. Из них третьих и последующих – две тысячи 638.

ИСТОЧНИК KP.RU