Кета подвела рыбака в Хабаровском крае под уголовное дело

СЕГОДНЯ 03:51 2019-10-23T07:43:23+03:00

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В Николаевском районе полицейские задержали 38-летнего жителя Николаевска-на-Амуре. Причина тому - 11 «хвостов» кеты, которые были у мужчины. По предварительной информации, добыл рыбу мужчина незаконно, использовав лодку без бортовых номеров. Покидать удочку, а точнее сети незадачливый рыбак отправился в район села Чля, где, в общем-то, и был задержан.

- У фигуранта к тому же не было лицензии на вылов рыбы лососевых видов. Общий ущерб оценили больше чем в 230 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У рыбака уже изъяли и саму рыбу, и сеть, которую мужчина использовал. В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За это правонарушение предусмотрено максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU