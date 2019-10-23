В Хабаровском крае стартует «горячая линия» по поводу овощей и фруктов

СЕГОДНЯ 04:18 2019-10-23T04:18:23+03:00

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В Хабаровском крае пройдет «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Задать вопросы можно будет уже сегодня, 23 октября. Специалисты готовы консультировать вплоть до 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, во время «горячей линии» расскажут о требованиях к срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами России. Также население проконсультирую по поводу маркировки плодоовощной продукции, сколько нужно потреблять овощей и фруктов, как правильно их выбирать и куда жаловаться на некачественные продукты в магазине.

Вопросы от населения будут принимать по телефонам (4212) 27-21-25 – управление, (4212) 30-25-70 - Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в Хабаровске. Также специалисты консультируют в Комсомольске-на-Амуре и в Ванино по телефонам (4217) 54-66-39 и (42137) 72-8-75 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU