В Хабаровске пожарные спасли 10 человек из горящего дома

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-23T07:40:02+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 22 октября, в пятиэтажном доме на улице Ким Ю Чена случился пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился в подвале. Прибывшие на место происшествия пожарные провели разведку и выяснили, что горели автомобильные покрышки и домашние вещи.

- Подъезд также обследовали. К тому времени он стал заполняться дымом, в квартирах находились люди, которых нужно было срочно эвакуировать. Этим и занялась одна группа пожарных. На свежий воздух вывели 10 человек. Вторая группа в это время тушила огонь в подвале, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем удалось справиться. Стихия в общей сложности повредила 15 квадратных метров помещения. Сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU