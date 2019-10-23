2019-10-23T05:15:29+03:00
Происшествия

Комсомольчанин продал машину, а потом выкрал ее у нового владельца

На иномарке фигурант поехал в Хабаровск
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин продал машину, а потом выкрал ее у нового владельцаКомсомольчанин продал машину, а потом выкрал ее у нового владельцаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Комсомольска-на-Амуре за ночь лишился недавно купленного авто. Заявитель рассказал, что накануне пропажи припарковал иномарку во дворе своего дома, а утром обнаружил, что на месте транспорта нет. Мужчина обратился в полицию и попросил разобраться в ситуации.

- Во время проверки инцидента выяснилось, что к похищению автомобиля причастен 24-летний горожанин, он же бывший владелец иномарки. По версии следствия, молодой человек смог забрать машину, воспользовавшись вторым комплектом ключей. После сделки он оставил их себе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На автомобиле фигурант собирался доехать до Хабаровска и там перепродать его. Ущерб от его действий оценили в 200 тысяч рублей. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание для него – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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