В аварии на «встречке» в Хабаровске травмировались два водителя
В минувшие сутки, 22 октября, на улице Краснореченской в Хабаровске столкнулись две машины. Одна из них Toyota Crown, водитель которой не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент по дороге двигалась Toyota Aqua, в которую первая иномарка и врезалась.
Как сообщил информированный источник, пострадали оба водителя. У мужчины, управлявшего автомобилем Toyota Crown, врачи диагностировали ушиб мягких тканей правой стопы, у второго участника происшествия - ушибленную рану передней поверхности левого коленного сустава.
Отметим, что у водителя Toyota Crown стаж вождения с 2010 года. В отношении него уже составили административный протокол. У водителя автомобиля Toyota Aqua стаж вождения с 2016 года.
Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами, соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU