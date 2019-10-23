СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-23T07:37:09+03:00

В аварии на «встречке» в Хабаровске травмировались два водителя Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 22 октября, на улице Краснореченской в Хабаровске столкнулись две машины. Одна из них Toyota Crown, водитель которой не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент по дороге двигалась Toyota Aqua, в которую первая иномарка и врезалась.

Как сообщил информированный источник, пострадали оба водителя. У мужчины, управлявшего автомобилем Toyota Crown, врачи диагностировали ушиб мягких тканей правой стопы, у второго участника происшествия - ушибленную рану передней поверхности левого коленного сустава.

Отметим, что у водителя Toyota Crown стаж вождения с 2010 года. В отношении него уже составили административный протокол. У водителя автомобиля Toyota Aqua стаж вождения с 2016 года.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU