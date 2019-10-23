2019-10-23T07:37:09+03:00
Происшествия

В аварии на «встречке» в Хабаровске травмировались два водителя

По предварительной информации, водитель Toyota Crown не справился с управлением
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В аварии на «встречке» в Хабаровске травмировались два водителяВ аварии на «встречке» в Хабаровске травмировались два водителяФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 22 октября, на улице Краснореченской в Хабаровске столкнулись две машины. Одна из них Toyota Crown, водитель которой не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент по дороге двигалась Toyota Aqua, в которую первая иномарка и врезалась.

Как сообщил информированный источник, пострадали оба водителя. У мужчины, управлявшего автомобилем Toyota Crown, врачи диагностировали ушиб мягких тканей правой стопы, у второго участника происшествия - ушибленную рану передней поверхности левого коленного сустава.

Отметим, что у водителя Toyota Crown стаж вождения с 2010 года. В отношении него уже составили административный протокол. У водителя автомобиля Toyota Aqua стаж вождения с 2016 года.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецназ по-сирийски зачистит Хабаровский край от условных боевиков
Чиновникам из ЕАО не удалось «сплавить» муниципальное имущество
Лоси первыми прошли по заповедной земле, освободившейся от паводка в Хабаровском крае
Хабаровский молодежный театр поедет в Москву на всероссийский конкурс
Комсомольчанин продал машину, а потом выкрал ее у нового владельца
В Хабаровске пожарные спасли 10 человек из горящего дома
В Хабаровском крае стартует «горячая линия» по поводу овощей и фруктов
На конкурс в Москву отправят икону, написанную осужденной в Хабаровском крае
Кета подвела рыбака в Хабаровском крае под уголовное дело
Маткапитал за третьего ребенка в Хабаровском крае за год получили почти две тысячи семей
В Хабаровском крае расскажут, как подготовиться к пенсии
Погода в Хабаровске на 23 октября 2019 года: днем до +12, без осадков
Хабаровские школьники вернулись после недельного путешествия по Крыму
В Хабаровском крае молоко в упаковке не прошло проверку
Часть набережной в Хабаровске планируют восстановить в ноябре
В Хабаровском крае детям из малоимущих семей помогают одеться к зиме
Утром 22 октября больше 250 домов в Хабаровске остались без горячей воды
В музтеатре состоялась премьера документального фильма о хабаровчанах
Пожарные в Хабаровске экстренно отправились тушить горящую емкость с мазутом
Хранителю карабинов в Комсомольске пришлось вернуть имущество владельцу
Хабаровский край отличился количеством нелегальных кредиторов