Лоси первыми прошли по заповедной земле, освободившейся от паводка в Хабаровском крае
В Хабаровском крае жизнь постепенно входит в привычное русло после паводка. Напомним, от «большой воды» очень сильно пострадали территории заповедника «Болоньский». Здешние обитатели вынуждены были бежать с обжитых мест и пережидать разгул природы за пределами особо охраняемой природной территории.
- Постепенно реки вернулись в свои берега, и животные возвращаются обратно. Первыми по здешней земле прошлись лоси, а точнее лосиха с детенышами. Их следы обнаружили вблизи кордона Вахтар, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
После лосей по некогда затопленной территории прошел бык и, судя по следу, очень крупный. Также госинспекторы слышали крик косули, обнаружили следы лисицы, а енотовидные собаки даже посмели нагло просить еду у человека прямо на кордоне. Также вернулись в эти края и птицы - утки, гуси и лебеди.
ИСТОЧНИК KP.RU