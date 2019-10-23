Чиновникам из ЕАО не удалось «сплавить» муниципальное имущество

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-23T07:32:21+03:00

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В Еврейской автономии чиновников призвали к ответу за незаконную передачу муниципального имущества в аренду. В администрации Николаевского городского поселения такую процедуру должны были провести иначе, а именно на условиях концессионного соглашения.

- Однако чиновники не выполнили это требование. К тому же представители власти не провели конкурс на право заключения такого соглашения. На эти самые недочеты нарушителям сначала указали по результату прокурорской проверки, а потом и в суде, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

В итоге сделку с муниципальной собственностью, предназначенной для оказания населению поселка Николаевка услуг водоснабжения, признали недействительной. Чиновников обязали вернуть казенные объекты жилищно- коммунального хозяйства в муниципальную собственность. Решение суда на сегодняшний день в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU