Чиновникам из ЕАО не удалось «сплавить» муниципальное имущество
В Еврейской автономии чиновников призвали к ответу за незаконную передачу муниципального имущества в аренду. В администрации Николаевского городского поселения такую процедуру должны были провести иначе, а именно на условиях концессионного соглашения.
- Однако чиновники не выполнили это требование. К тому же представители власти не провели конкурс на право заключения такого соглашения. На эти самые недочеты нарушителям сначала указали по результату прокурорской проверки, а потом и в суде, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.
В итоге сделку с муниципальной собственностью, предназначенной для оказания населению поселка Николаевка услуг водоснабжения, признали недействительной. Чиновников обязали вернуть казенные объекты жилищно- коммунального хозяйства в муниципальную собственность. Решение суда на сегодняшний день в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU