Спецназ по-сирийски зачистит Хабаровский край от условных боевиков

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-23T07:46:13+03:00

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В Хабаровском крае пройдут учения с участием бойцов специального назначения. Военнослужащим поставят несколько задач, которые нужно будет решить с применением сирийского опыта ведения вооруженных конфликтов. Главная цель тренировки – уничтожение условных боевиков, которые базируются на территории региона.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, сначала бойцов подняли по тревоге и отправили в район проведения учебно-боевой операции. При этом бойцы используют современные станции и комплексы, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун». В планах отработка боевых действий в городских условиях.

За время учений военнослужащие выполнят элементы совершения маршей, потренируются в области противодействия засадам. Особое внимание бойцы уделят распознаванию заминированных участков дорог и раннему обнаружению замаскированных позиций противника. При решении поставленных задач задействуют в том числе снайперские пары, которые будут прикрывать передвижения групп специального назначения и уничтожать дроны «противника».

ИСТОЧНИК KP.RU