В Хабаровске в очередной раз выберут лучших благотворителей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-23T09:26:08+03:00

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В Хабаровске собираются в девятый раз выбрать лучших меценатов. Отличившихся благотворителей по традиции отметят почетными знаками мэра Хабаровска. Конкурс в этом направлении в краевой столице проводят с 2011 года.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, ранее такой награды уже удостоились 34 благотворителя. Для участия в конкурсе нужно представить ходатайство о присуждении звания. Документы от соискателей будут принимать с 1 по 15 ноября. Пожалуйста, обращайтесь в управление социальной работы с населением. Адрес: улица Ленинградская, 45, телефон 41-95-93.

В этот раз выберут лучшего мецената, оказавшего благотворительную помощь в наибольшем объеме и не менее чем по двум направлениям. Также назовут имя благотворителя, который сотрудничает с социальными учреждениями города, участвует в реализации соцпроектов, направленных на укрепление престижа и значимости семьи, содействие нравственному, духовному и физическому развитию подрастающего поколения. Кроме того, лучших выберут в номинациях «Милосердие» и «Забота о будущем».

ИСТОЧНИК KP.RU