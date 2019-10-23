СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-23T09:40:39+03:00

Особенный стрелок из Хабаровска в Сиднее взял «бронзу» чемпионата мира ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Стрелок Андрей Лебединский принимает поздравления с очередной победой. Ранее сообщалось, что спортсмен завоевал титул «Чемпион России» и золотую медаль чемпионата по пулевой стрельбе. В этот раз хабаровчанин отличился на чемпионате мира, который проходил в австралийском Сиднее.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на состязания приехали больше 280 спортсменов из 55 стран мира. Участники состязаний разыграли 32 комплекта медалей. Андрей Лебединский выступал в составе сборной России. По итогу хабаровчанин завоевал бронзовую медаль в командной стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета. К слову, еще одну победу в копилку сборной России заработал Сергей Малышев, которому досталось почетное второе место.

Напомним, Андрей Лебединский – почетный гражданин Хабаровска, четырехкратный победитель Паралимпийских игр по пулевой стрельбе, который началс спортивную карьеру в 1996 году. Он не раз побеждал на чемпионатах мира и России, Удостоен звания заслуженный мастер спорта. Участник пяти Паралимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU