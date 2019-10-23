Пожарные в Хабаровске экстренно отправились спасать бывшую птицефабрику

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-23T09:51:33+03:00

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В Хабаровске пожарные экстренно отправились на вызов на бывшую птицефабрику, расположенную на Федоровском шоссе. По предварительной информации, горело заброшенное здание некогда действующего предприятия. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы сегодня, 23 октября, в 15:25.

- Прибывшие огнеборцы провели разведку и выяснили, что очаг возгорания находился в помещении, где установлены кормушки для животных. На момент происшествия ни животных, ни людей в помещении не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока пожарные ведут борьбу с огненной стихией, ликвидируют открытое горение. Известно, что огонь успел охватить территорию площадью 700 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают 42 человека и 12 единиц техники.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU