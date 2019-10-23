В «наливайках» общественники Хабаровского края видят большое социально зло

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-23T11:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обсудили острые проблемы современности, а именно наркоманию и алкоголизм. Эксперты отмечают, что болезни, от которых сегодня умирают десятки тысяч людей. Поэтому их можно смело назвать огромным социальным злом.

- На сегодняшний день в регионе, как и во всей стране ведут борьбу с «наливайками» и «сниффингом». В первом случае речь идет о небольших точках продажи алкоголя. Они располагаются на первых этажах многоквартирных домов и представляют собой крошечные торговые павильоны рюмочных, распивочных и пивных. Под «сниффингом» понимают токсикоманию, опьянение при которой достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Отметим, что в регионе в большинстве случаев молодежь знает немало «наливаек», расположенных рядом со своим жильем. Бороться с появлением таких заведений сложно, потому что в законах нет нормативов для таких «закусочных», нет самого определения «наливайка». К слову, «сниффинг» в крае не так распространен как в центральных регионах страны. Однако эксперты отмечают, что тенденция определенно есть. Чтобы не запустить ситуацию, будут решать, как решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU