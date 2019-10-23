СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-23T11:30:56+03:00

Работы завершились в 135 многоэтажках, что на 16 домов больше, чем планировали

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В Хабаровске установили рекорд по ремонту крыш в многоквартирниках. На сегодняшний день работы почти закончились в 135 многоэтажках, что на 16 домов больше, чем планировали.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году на капитальный ремонт уже израсходовали порядка 800 миллионов рублей. Напомним, что нынешнее лето было дождливым, поэтому план по работам вообще был под угрозой срыва. Однако его удалось не только выполнить, но и сделать немного больше, чем собирались изначально.

Так, в доме по улице Покуса, 28 подрядчики наводят последний лоск на кровле. Она требовала ремонта уже давно, здесь практически не было стяжки, сгнил и утепляющий слой. Работы на этом объекте обошлись в два с половиной миллиона рублей.

Напомним, в рейтинге капитального ремонта на первом месте у жителей краевого центра восстановление кровель, на втором - ремонт лифтового оборудования и фасадов, на третьем - замена инженерных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU