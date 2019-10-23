В Хабаровском крае пройдет «горячая линия» на тему пользования лесом
В Хабаровском крае организуют «горячую линию» на тему лесопользования. Жителей края приглашают получить бесплатную консультацию на тему законного использования природного богатства. Задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы на них можно будет один день – 31 октября.
Как сообщили в краевом управлении лесами, консультировать будут специалисты ведомства. Обратиться можно будет с девяти часов утра до часу дня по телефонам (4212) 40-27-07 и 40-27-13.
Специалисты ответят в том числе на вопросы, касающиеся вырубок, экологической безопасности, получения и использования «дальневосточных гектаров», расположенных на лесных массивах. Жителей, которые планируют обратиться на «горячую линию», просят заранее сформулировать вопрос, чтобы эксперты быстрее поняли суть и помогли решить проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU