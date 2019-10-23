В Хабаровском крае пройдет «горячая линия» на тему пользования лесом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-23T12:08:56+03:00

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В Хабаровском крае организуют «горячую линию» на тему лесопользования. Жителей края приглашают получить бесплатную консультацию на тему законного использования природного богатства. Задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы на них можно будет один день – 31 октября.

Как сообщили в краевом управлении лесами, консультировать будут специалисты ведомства. Обратиться можно будет с девяти часов утра до часу дня по телефонам (4212) 40-27-07 и 40-27-13.

Специалисты ответят в том числе на вопросы, касающиеся вырубок, экологической безопасности, получения и использования «дальневосточных гектаров», расположенных на лесных массивах. Жителей, которые планируют обратиться на «горячую линию», просят заранее сформулировать вопрос, чтобы эксперты быстрее поняли суть и помогли решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU