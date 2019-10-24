СЕГОДНЯ 01:01 2019-10-24T01:01:54+03:00

Погода в Хабаровске на 24 октября 2019 года: днем до +14, без осадков Фото: Ольга КИВА

Мокрый снег ожидается в Чегдомыне

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В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3, днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +10+12.

В Чегдомыне небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU