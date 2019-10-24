2019-10-24T01:01:54+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 24 октября 2019 года: днем до +14, без осадков

Мокрый снег ожидается в Чегдомыне
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 24 октября 2019 года: днем до +14, без осадковПогода в Хабаровске на 24 октября 2019 года: днем до +14, без осадковФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3, днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +10+12.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +10+12.

В Чегдомыне небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +5+7.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца бесплатной вакцинации от гриппа в Хабаровском крае осталась неделя
В Комсомольске отчитались - большую часть дорог сделали безопасными по нацпроекту
В Хабаровском крае 1 ноября напишут «Большой этнографический диктант»
Ребенок на самокате попал под колеса автобуса в Хабаровске
При хабаровском храме начнет работать воскресная школа семейного типа
Пожарные в Биробиджане вывели из горящей многоэтажки 10 человек
Начальник отдела связи в Хабаровском крае позарилась на почти миллион казенных денег
В Хабаровске придумали, как разгрузить дорогу на улице Выборгской
Подростка с переломами костей привезли в больницу после аварии в Хабаровске
Выплаты пострадавшим от паводка в ЕАО превысили 94 миллиона рублей
В Хабаровске осудят обвиняемых в даче взяток сотруднику «Водоканала»