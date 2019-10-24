2019-10-24T04:11:57+03:00
Общество

В финалисты конкурса «Добровольцы России» вышли активисты Хабаровского края

В случае победы они могут выиграть миллионные гранты
Ольга КИВА
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В финалисты конкурса «Добровольцы России» вышли активисты Хабаровского краяВ финалисты конкурса «Добровольцы России» вышли активисты Хабаровского краяФото: Евгения ГУСЕВА
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Активисты Хабаровского края вышли в финал конкурса «Добровольцы России». Среди победителей 190 человек, трое из них представители региона. Напомним, в этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

- Среди участников от края Юрий Кобелев, Светлана Лисица и Анна Скотникова. Они будут бороться за звание лучших в номинациях «Уверены в будущем», «Говорит волонтер» и «Смелые сердцем», - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Среди представленных проектов - «Волочаевские дни» Юрия Кобелева, «Лица Поколения 2.0» Светланы Лисицы и детская школа «Безопасная опасность» Анны Скотниковой. Если дальневосточникам улыбнется удача, и они окажутся в числе победителей, то у них есть все шансы получить гранты на сумму до двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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