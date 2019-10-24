СЕГОДНЯ 01:57 2019-10-24T04:11:14+03:00

Из-за страха стать пешеходом автолюбительница в ЕАО распрощалась с деньгами Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Женщина упорно не хотела платить налоги и накопила сумму в 120 тысяч рублей

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Жительница Еврейкой автономии упорно не хотела платить транспортный налог и в итоге накопила довольно крупную сумму. Когда задолженность перевалила за 120 тысяч рублей, автолюбительницей стали интересоваться не только в налоговой инспекции, но и в отделе судебных приставов.

- В отношении неплательщицы возбудили несколько исполнительных производств. Позже стражи порядка установили, что у должницы есть в собственности автомобиль. На него-то и наложили арест, чтобы побудить женщину к правильным действиям, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После такого поворота событий нарушительница хорошо подумала и решила, что лучше в данном случае не усугублять ситуацию. Из-за страха стать пешеходом автолюбительница нашла нужную сумму и полностью закрыла долг. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований.

ИСТОЧНИК KP.RU