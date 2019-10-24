На трассе «Амурск – село Омми» открыли движение транспорта

СЕГОДНЯ 02:03 2019-10-24T04:09:55+03:00

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Автотрассу «Амурск - село Омми» открыли для движения всех видов транспорта. Постановление об этом подписали 21 октября. Согласно документу ограничения сняли с 22 октября. Напомним, ранее запрет на проезд автотранспорта ввели в целях безопасности из-за подтопления дороги. Движение по ней представляло угрозу.

Как отметили в районной администрации, в среду, 23 октября, будет курсировать пригородный автобус №108 вне графика. Расписание этого общественного транспорта будет следующим - от автовокзала Амурска он будет отправляться в 7:35 и 18:10, а из села Омми – в 8:30 и 19:00. Далее автобусы по маршруту №108 будут курсировать по привычному расписанию.

Отметим также, что движение маломерного судна «Москва» по пригородной речной линии «Амурск - Омми» приостановлено с 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU