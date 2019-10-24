2019-10-24T04:08:53+03:00
Происшествия

Зеленый змий соблазнил комсомольчанина на угон машины и ночную автопрогулку

Иномарку горожанин «одолжил» у заснувшего после застолья друга
Александр ШТААЛЬ
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Зеленый змий соблазнил комсомольчанина на угон машины и ночную автопрогулкуЗеленый змий соблазнил комсомольчанина на угон машины и ночную автопрогулкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Автоинспекторы в Комсомольске становили нетрезвого 30-летнего водителя, который упорно отказывался от медицинского освидетельствования. Правоохранители потребовали от мужчины документы, но их у нарушителя не оказалось. Стали разбираться в ситуации и выяснили, что и машина горожанину не принадлежит.

- В итоге комсомольчанин оказался в дежурной части. Оказалось, что иномарка – это собственность друга фигуранта. Приятели накануне распивали спиртные напитки в арендуемой квартире. Потом автовладелец уснул, а его собутыльник, будучи изрядно нетрезвым, совершил автоугон и ночную автопрогулку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении нарушителя завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». К слову, ранее его уже судили за это же самое преступление. Пока фигурант находится в спецприемнике до избрания меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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