СЕГОДНЯ 04:19 2019-10-24T04:23:34+03:00

Горе-отец в Хабаровском крае вспомнил о дочери, когда сделка с квартирой чуть не сорвалась Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Житель Николаевского района предпочел забыть о ребенке и об алиментах на него. Какое-то время мужчина переводил на содержание дочки небольшие суммы, хотя должен был платить четверть своей зарплаты. В итоге у него образовалась задолженность в 150 тысяч рублей. Это обстоятельство чуть не поставило под угрозу его сделку по продаже квартиры.

- Мужчину не раз предупреждали о последствиях неуплаты алиментов. Однако он продолжал упорствовать и в итоге накопил долг. Тогда в качестве меры принудительного взыскания на его квартиру наложили арест. Эта мера оказалась действенной, особенно когда горе-отец решил продать недвижимость, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина понял, что сделка может вообще не случиться, если он немедленно не решит финансовую проблему. Он сам позвонил в отдел судебных приставов и получил разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Ему не оставалось ничего другого, как заплатить всю сумму сразу и наконец-то завершить сделку.

ИСТОЧНИК KP.RU