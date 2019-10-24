2019-10-24T07:04:49+03:00
Происшествия

В Хабаровске осудят обвиняемых в даче взяток сотруднику «Водоканала»

По версии следствия, каждый из фигурантов выделил по 25 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудят обвиняемых в даче взяток сотруднику «Водоканала»В Хабаровске осудят обвиняемых в даче взяток сотруднику «Водоканала»Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске будут судить фигурантов уголовного дела о даче взятки. Среди обвиняемых два молодых человека. По версии следствия, они заплатили должностному лицу по 25 тысяч рублей за быстрое согласование подключения жилых домов и административных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, правонарушение случилось осенью 2018 года. Получателем взятки был начальник отдела МУП города Хабаровска «Водоканал». Уголовные дела возбудили по оперативным материалам, собранным сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств вины фигурантов. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении. В отношении начальника отдела МУП города Хабаровска «Водоканал» также возбудили уголовное дело. Расследование сейчас находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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